POL-KS: Unbekannte setzen Autos bei KFZ-Handel in Brand: 100.000 Euro Schaden; Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

In der Nacht zum heutigen Mittwoch wurden Feuerwehr und Polizei gegen 00:35 Uhr von Anwohnern aus dem Bereich Schillerstraße/ Reuterstraße in Kassel zum Brand auf dem Grundstück eines KFZ-Handels gerufen. Bei Eintreffen der ersten hinzugeeilten Streifen standen bereits zwei Gebrauchtwagen auf dem Außengelände des Händlers in Vollbrand. Im weiteren Verlauf breitete sich das Feuer auf insgesamt fünf Fahrzeuge aus, an denen trotz der schnell eingeleiteten Löscharbeiten der Feuerwehr zum Teil ein Totalschaden entstand. Nach ersten vorsichtigen Schätzungen der am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes beläuft sich der Gesamtschaden auf rund 100.000 Euro. Wie die Kriminalbeamten weiter berichten, spricht nach bisherigem Ermittlungsstand alles dafür, dass die Fahrzeuge vorsätzlich in Brand gesetzt wurden. Die Anwohner hatten die drei mutmaßlichen Täter kurz vor Ausbruch des Brandes vom Tatort flüchten sehen. Es soll sich um drei ca. 1,70 bis 1,80 Meter große Männer mit dunklen Basecaps gehandelt haben, die schwarze Pullover und Rucksäcke/ Beutel trugen. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem auf der Schillerstraße in Richtung Rothenditmolder Straße geflüchteten Trio verlief ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Brand werden nun durch die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

