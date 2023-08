Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 09.08.2023

Goslar (ots)

Wohnungsbrand

Die Polizei Goslar hat zu einem Wohnungsbrand, der sich am frühen Mittwochmorgen im Ortsteil Rammelsberg ereignete, die Ermittlungen aufgenommen.

In einem Mehrfamilienhaus in der Straße Petersberg in Goslar, brach aus bislang unbekannter Ursache in einer Wohnung im Obergeschoss ein Brand aus. Die 85-jährige Bewohnerin wurde durch die Feuerwehr aus ihrer Wohnung geborgen und zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Derzeit kann die Wohnung nicht betreten werden. Der Brandort wurde von der Polizei beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Baßgeige: Schwarzer 5er BMW entwendet

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Straße Am Helleberg ein schwarzer BMW 530d x-drive entwendet.

Der Eigentümer des Fahrzeuges stellte den Diebstahl des Pkw am Dienstagmorgen fest. Der Tatort liegt im Goslarer Ortsteil Baßgeige, der Tatzeitraum wird eingegrenzt auf Montag, ca. 19.30 Uhr bis Dienstag, 7.50 Uhr.

Im Zusammenhang mit dieser Tat dürfte der Diebstahl zweier Pkw-Kennzeichen stehen, der sich im gleichen Zeitraum in der unmittelbaren Nachbarschaft ereignete. Hier wurden von einem VW Touran die Kennzeichen VS-AK 1317 entwendet.

Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen zu diesem Fall aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Taten oder möglichen Beobachtungen in diesem Zusammenhang unter der Telefonnummer (05321) 339-0 entgegen.

Alkoholisierter Radfahrer fährt Schlangenlinien

Einer Polizeistreife fiel am Dienstagaband kurz vor Mitternacht in Goslar ein offensichtlich alkoholisierter Fahrradfahrer auf, der in Schlangenlinien die Rosentorstraße entlangfuhr und dabei die gesamte Fahrbahnbreite ausnutzte.

Bei der Kontrolle stellten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 43-jährigen Fahrer aus Seesen fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von über 1,6 Promille. Als dem Mann nun eröffnet wurde, dass eine Blutprobenentnahme notwendig sei, verschlechterte sich seine Laune und er zeigte sich zunehmend aggressiver. Während der durch eine Ärztin durchgeführten Blutentnahme stieß er übelste Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber den Polizisten aus. Das fortwährende straffällige Verhalten des Beschuldigten führte schließlich dazu, dass er den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle verbringen musste.

Den 43-jährigen Mann erwarten nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Bedrohung sowie Beleidigung.

