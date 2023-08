Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung (2) der Polizeiinspektion Goslar vom 08.08.2023

Goslar (ots)

Versuchtes Tötungsdelikt in Clausthal-Zellerfeld Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56518/5576065

In diesem Verfahren werden die weiteren kriminalpolizeilichen durch das zuständige 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar in enger Abstimmung mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft in Braunschweig geführt.

Dort wird derzeit geprüft, ob aufgrund der Gesamtumstände ein Untersuchungshaftbefehl für den 22-jährigen gestellt wird.

Über den Gesundheitszustand des 24-Jährigen ist noch nichts bekannt. Zu weiteren Hintergründen der Tat können derzeit ebenfalls keine Angaben gemacht werden.

Diese Pressemitteilung wurde in Absprache mit der StA Braunschweig erstellt.

Weitere Nachfragen hierzu werden frühestens ab morgen durch die dortige Pressestelle beantwortet.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell