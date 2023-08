Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 08.08.2023

Goslar (ots)

Clausthal-Zellerfeld

-Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts

Am 08.08.2023, kurz nach 11.00 Uhr, kam es in der Silberstr. zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Diese fand zunächst in einer Wohnung und im weiteren Verlauf auf der Straße vor dem Haus statt.

Einer der Männer verwendete hierbei einen Gegenstand und fügte seinem Kontrahenten damit blutende Verletzungen zu.

Durch die polizeilichen Einsatzkräfte konnte der 22-jährige Mann, bei dem es sich nach derzeitigem Stand um den einzigen Tatverdächtigen handelt, noch am Tatort angetroffen und vorläufig festgenommen werden.

Das 24-jährige Opfer wurde nach erster medizinischer Behandlung am Ort mit dem Rettungshubschrauber "Christoph 37" in eine Klinik geflogen.

Über die Schwere seiner Verletzungen gibt es derzeit noch keine Informationen. Die Umgebung um den Tatort ist großräumig abgesperrt. Derzeit ist die Polizei mit mehreren Beamten zur Spurensuche und Befragung von Personen vor Ort.

Die Ermittlungen werden derzeit vor dem Hintergrund der Annahme geführt, dass es sich um ein versuchtes Tötungsdelikt handeln könnte. Es wird nachberichtet.

GS-Kramerswinkel

-Nachmittags betrunken am Steuer

Am 07.08.23, gegen 15.30 Uhr, wurde ein 45-jähriger Goslarer mit seinem Transporter Iveco durch Polizeibeamte auf der Lilienthalstr. angehalten und kontrolliert.

Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss zu stehen schien. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte die Vermutung. 2,34 zeigte das digitale Messgerät an.

Damit war die Fahrt für den Goslarer beendet. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein des 45-Jährigen wurde beschlagnahmt.

GS-Georgenberg

-Nach Unfall aus dem Staub gemacht

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 07.08.2023, gegen 09:20 Uhr, in der Klosterstr.

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher befuhr mit seinem Pkw die Klosterstr., von der Bismarckstraße kommend, in Richtung Jürgenweg. In Höhe der Nummer 9a touchierte dieser einen ordnungsgemäß am rechten Straßenrand geparkten PKW Volvo aus Dänemark.

Es entsteht Sachschaden an beiden Pkw. Der Unfallverursacher setzt anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden wird auf rund 4.500 EUR geschätzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen weißen PKW BMW, Typ F40, mit GS-Kennzeichen gehandelt haben.

Das zuständige 7. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes aus Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um mögliche Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. auf den vermutlich an der rechten Fahrzeugseite beschädigten BMW unter der 05321 / 3390.

Goslar

-Unfallflucht auf Kundenparkplatz

Zu einer weiteren Unfallflucht kam es am 07.08.23, zwischen 16.55 - 17.45 Uhr, in der Okerstraße. Hier hatte eine 42-jährige Goslarerin ihren PKW Kia mit Berliner Zulassung auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters abgestellt.

Als sie vom Einkaufen zurückkehrte, stellte sie fest, dass in der Zwischenzeit ein bislang unbekanntes Fahrzeug ihren PKW im Rahmen eines Parkvorgangs beschädigt hatte.

Der Verursacher hatte sich jedoch entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 2.000 EUR zu kümmern.

Hinweise zu diesem Unfall nimmt ebenfalls die Polizei Goslar unter der 05321 / 3390 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell