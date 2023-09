Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Alkohol am Steuer: Fahrer flüchtet nach Unfall und schlägt Polizisten

Kassel (ots)

Kassel/ Fuldatal:

Während ohne sein Wissen bereits nach ihm gefahndet wurde, verursachte ein unter Alkoholeinfluss stehender Mann am Steuer eines Mercedes Vito in der vergangenen Nacht einen Unfall bei Fuldatal-Ihringshausen. Anschließend flüchtete der 45-jährige Fahrer zu Fuß, konnte aber bei der weiteren Fahndung gestellt werden. Gegenüber den Polizisten zeigte sich der Tatverdächtige, der einem Atemalkoholtest zufolge 1,9 Promille intus hatte, äußerst aggressiv und schlug einen Polizisten. Bei seiner Festnahme zog sich der Tatverdächtige leichte Verletzungen zu, die im Anschluss ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden. Da der 45-Jährige aus Reiskirchen zusätzlich keinen Führerschein hat, muss er sich nicht nur wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Unfallflucht, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Die erste Meldung wegen des mutmaßlich betrunkenen Fahrers war gegen 4:30 Uhr bei der Leitstelle des Polizeipräsidium Nordhessen eingegangen. Demnach war an einer Tankstelle in der Ysenburgstraße in Kassel ein Mann mit einem Mercedes Vito weggefahren, nachdem er zuvor torkelnd und lallend aus dem Verkaufsraum gekommen war. Da Zeugen die Polizei alarmierten, war sofort eine Fahndung nach dem Fahrzeug eingeleitet worden. Nur fünf Minuten später ging die Mitteilung eines Autofahrers wegen des völlig demolierten Mercedes auf einer Verkehrsinsel an der L 3234 bei Fuldatal, Ecke Niedervellmarsche Straße, ein. Der Fahrer hatte den nicht mehr fahrbereiten Vito zu diesem Zeitpunkt bereits stehengelassen und das Weite gesucht hatte. Eine Streife entdeckte den am Straßenrand in Richtung Vellmar flüchtenden 45-Jährigen schließlich und nahm ihn fest. Der Mercedes musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtsachschaden an dem Fahrzeug und der Verkehrsinsel beläuft sich auf über 10.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

