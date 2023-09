Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verfolgungsfahrt und massiver Widerstand gegen Polizeibeamte

Gera (ots)

Gera. Heute Morgen (01.09.23) gegen 07:05 Uhr meldete ein Zeuge einen Mann (31) in der Siemensstraße, welcher sich augenscheinlich merkwürdig verhielt. Hierdurch alarmierte Polizisten trafen den 31-Jährigen auf einem Tankstellengelände an. Er stieg dabei jedoch umgehend in sein Fahrzeug ein und fuhr auf die Beamten zu, welche eine Kollision durch einen Sprung zur Seite verhindern konnten. Anschließend fuhr der 31-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit die Siemensstraße in Richtung Gera-Langenberg entlang, wendete und fuhr wieder in Richtung stadteinwärts. Unter Hinzuziehung weiterer Polizeikräfte gelang es schließlich, das Fahrzeug des Täters zu stoppen. Hierbei rammte er ein Polizeifahrzeug. Bei seiner Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und sprühte mit einem Feuerlöscher in Richtung der Beamten. Nachdem er schließlich gefesselt werden konnte, führten die Beamten einen Drogentest mit ihm durch. Dieser reagierte positiv. Anschließend wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht. Im Zuge seiner Flucht beschädigte der 31-Jährige zudem den Lkw eines 57-jährigen Mannes, der gerade die Siemensstraße befuhr. An dem Lkw und dem Streifenwagen entstand erheblicher Sachschaden. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen verletzten sich zwei Polizisten leicht. Die Geraer Polizei ermittelt nun gegen den Mann. (TM)

