Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Manipulierte Baustellenampel gefährlich für den Straßenverkehr

Harztor (ots)

Unbekannte manipulierten am zurückliegenden Wochenende eine Baustellenampel auf der Bundesstraße 4 bei Netzkater. Sie brachen den Kasten der Batterien auf und stahlen diese. Dadurch fiel die Ampel am Sonntagmorgen aus, was zu mehreren Beinahe Unfällen führte. So konnte ein Autofahrer nur durch eine Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug im Baustellenbereich verhindern. Letztlich regelten Polizisten den Verkehr bis zum Eintreffen der verantwortlichen Mitarbeiter der Beleuchtungsfirma und verhinderten so weitere Gefahrensituationen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Diebstahls aufgenommen.

