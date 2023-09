LPI-G: Müll entsorgt - Anzeige

Altenburg (ots) - Meuselwitz. Unbekannte riefen gestern (31.08.23) gegen 10:00 Uhr einen Senior (73) aus Meuselwitz an. In dem Gespräch suggerierten sie dem Geschädigten, dass er einen mittleren fünfstelligen Betrag in einem Gewinnspiel gewonnen hätte. Um den Gewinn zu erhalten, müsse er jedoch Geld in Form von Google-Pay-Karten übergeben. Als sich der Mann nun in einen nahen Supermarkt begab und entsprechende ...

