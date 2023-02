Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Schwerer Arbeitsunfall: 22-Jähriger bei Sturz aus 4,50 Meter Höhe lebensgefährlich verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Bei Bauarbeiten in der Betriebshalle einer Firma in Kassel-Waldau ist am gestrigen Montagnachmittag ein 22 Jahre alter Mann aus den Niederlanden lebensgefährlich verletzt worden. Der Arbeiter ist bei einer Subunternehmerfirma beschäftigt, die in der Halle in der Heinrich-Hertz-Straße eine Zwischendecke errichtete. Wie die vor Ort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, verlegte der 22-Jährige in 4,50 Meter Höhe Gitterroste auf Stahlträgern. Dabei stürzte der Arbeiter gegen 16:45 Uhr kopfüber von einem Gitterrost in die Tiefe und erlitt schwere Verletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Bisherigen Informationen zufolge besteht Lebensgefahr für den 22-jährigen Mann. Wie es zu dem Sturz kommen konnte, ist noch ungeklärt und nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Zur Klärung der Umstände dieses Arbeitsunfalls wurde, wie in solchen Fällen üblich, auch das Amt für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik beim Regierungspräsidium Kassel eingeschaltet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell