Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern

Celle (ots)

Klein Hehlen - Zwischen dem 06.10.22 und dem 15.10.22 ist es etwa um 10:25 Uhr zu einem Beinahezusammenstoß zwischen einem E-Bike Fahrer, welcher von seiner Grundstückeinfahrt gekommen ist, und einer bislang unbekannten Fahrradfahrerin gekommen, welche zu dem Zeitpunkt auf der Witzlebenstraße in Richtung Wilhelm-Heinichen-Ring gefahren ist. Der E-Bike Fahrer ist bei dem Ausweichmanöver gegen zwei Steine gestoßen und gestürzt. Der E-Bike Fahrer steht dann wieder auf und gibt der Fahradfahrerin durch ein Winken das Zeichen, das alles in Ordnung sei. Beide verlassen sodann die Örtlichkeit. Die Polizei ist jetzt auf der Suche nach der Fahrradfahrerin. Wer hier Hinweise geben kann wendet sich bitte an die Polizei in Celle unter 05141-277 0

