POL-MG: Polizeipräsidium wegen Brandmeldealarm kurzzeitig geräumt

Mönchengladbach (ots)

Ein Brandmeldealarm hat am Montag, 28. Februar 2022, gegen 10:30 Uhr, zur Räumung des Polizeipräsidiums Mönchengladbach und zu einem Einsatz der Feuerwehr Mönchengladbach im Präsidiumsgebäude an der Krefelder Straße 555 geführt. Auslöser des Alarms war ein Defekt eines stationären Kompressors in einem Technikraum im Keller. Infolgedessen trat heißes Getriebeöl aus und der Dampf löste die Brandmeldeanlage aus. An weiterem technischen Gerät im Technikraum entstand kein Sachschaden. Ebenso entstand kein Gebäudeschaden. Die Räumung des Gebäudes verlief reibungslos. Nach Erkundung der Ursache gab die Feuerwehr das Gebäude wieder frei. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei Mönchengladbach konnten nach einer halbstündigen Unterbrechung wieder ihre Arbeit im Gebäude aufnehmen.(wr)

