LPI-G: Angriff mit Eisenstange

Gera (ots) - Gera: Ein nicht mehr fahrbereites Müllfahrzeug, eine nicht mehr fahrfähige Straßenbahn, ein beschädigtes Wohnmobil und ein verletzter Bahnfahrer sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles vom gestrigen Vormittag (30.08.2023). Im Zuge eines Abbiegevorganges von der Helene-Fleischer in die Berliner Straße in Gera kollidierte das Müllfahrzeug mit der dort fahrenden Straßenbahn und touchierte ein am ...

mehr