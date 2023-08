Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Müllfahrzeug vs. Straßenbahn

Gera (ots)

Gera: Ein nicht mehr fahrbereites Müllfahrzeug, eine nicht mehr fahrfähige Straßenbahn, ein beschädigtes Wohnmobil und ein verletzter Bahnfahrer sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalles vom gestrigen Vormittag (30.08.2023). Im Zuge eines Abbiegevorganges von der Helene-Fleischer in die Berliner Straße in Gera kollidierte das Müllfahrzeug mit der dort fahrenden Straßenbahn und touchierte ein am Straßenrand geparktes Wohnmobil, so dass jeweils Sachschaden entstand. Da sowohl die Bahn als auch das Müllauto nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Zudem kam der verletzte Straßenbahnfahrer (52) mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Andere Insassen der Bahn bzw. des Müllfahrzeuges blieben unverletzt. Aufgrund des Unfalles wurden die Berliner Straße zum Teil voll gesperrt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. (RK)

