Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Pressemitteilung anlässlich der Versammlungslage in Grevesmühlen

Grevesmühlen (LK Nordwestmecklenburg) (ots)

Am 09.06.2023 fanden in Grevesmühlen zwei angemeldete Versammlungen statt. Gegen 19:00 Uhr startete am Marktplatz ein Aufzug unter dem Thema: "Upahl hat es vorgemacht, in Kreihnsdörp ist man aufgewacht". An der Versammlung beteiligten sich in der Spitze 130 Personen. Der Aufzug führte durch die Innenstadt und endete wieder am Ausgangsort. Dabei kam es zu vorübergehenden Verkehrseinschränkungen im Innenstadtbereich von Grevesmühlen. Gleichzeitig fand "Am Lustgarten" in Grevesmühlen, unter der Beteiligung von knapp 30 Teilnehmern, ein Gegenprotest zum Thema: "Für dezentrale Unterbringung und gegen Rassismus" statt. Beide Versammlungen verliefen friedlich. Die Polizeiinsepktion Wismar begleitete die Versammlungen mit ca. 60 eigenen und unterstützenden Einsatzkräften des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V als auch des Polizeipräsidiums Rostock.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell