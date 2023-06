POL-HRO: Vermisste Frau aus Groß Klein wieder angetroffen

Linstow BAB 19 (ots) - Am 04.06.2023 verunfallte gegen 11:33 Uhr auf der BAB 19 zwischen den AS Linstow und Malchow in FR Berlin ein Pkw BMW in dem dieser nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist und daraufhin auf der Fahrerseite zum Liegen kam. Während der 81-jährige Kraftfahrer eingeklemmt wurde, konnte die Beifahrerin das Fahrzeug verlassen. Nach Bergungsmaßnahmen der Feuerwehr, konnte der Kraftfahrer geborgen ...

