Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Heessen (ots)

Am Samstagmittag (3. Juni) kam es auf der Heessener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeugnisassen leicht verletzt wurden. Gegen 12.05 Uhr befuhr eine 63-jährige Opelfahrerin die Heessener Straße in ostwärtige Richtung. Gleichzeitig setzte ein 35-jähriger Mazdafahrer dazu an, von einem Tankstellengelände aus in den fließenden Verkehr der Bundesstraße einzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 63-Jährige sowie deren 34-jährige Beifaherin wurden ebenso leicht verletzt wie der 2-jährige Fahrzeuinsasse des Mazdafahrers. Nachdem sie in Hammer Krankenhäuser gebracht worden waren, konnten sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Der am Unfall beteiligte Mazda war nicht mehr fahrbereit und mußte Abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt. Alle Unfallbeteiligten stammen aus Hamm.(es)

