Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Doppelhaushälfte

Hamm-Heessen (ots)

Eine Doppelhaushälfte an der Straße Am Teigelkamp war am Samstag, 3. Juni, zwischen 14.30 Uhr und 20.55 Uhr das Ziel von Einbrechern. Sie warfen ein Fenster mit einem Stein ein und durchsuchten die Räumlichkeiten des Wohnhauses. Es wurde ein vierstelliger Bargeldbetrag entwendet. Der Sachschaden wird auf etwa 210 Euro geschätzt. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(lh)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell