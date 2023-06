Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Herringen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Holzstraße / Köhlerstraße wurde eine 35-jährige Radfahrerin aus Hamm am Freitag, 2. Juni leicht verletzt. Gegen 13.25 Uhr befuhr eine 58-jährige Hammerin mit ihrem Ford die Köhlerstraße in Richtung Norden. Sie beabsichtigte, nach rechts auf die Holzstraße abzubiegen. Während des Abbiegens kollidierte sie mit der Radfahrerin welche dadurch zu Fall kam. Sie bedurfte einer ambulanten Behandlung am Unfallort durch die Besatzung eines Rettungswagens. Der Sachschaden wird auf zirka 700 Euro geschätzt.(lh)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell