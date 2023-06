Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in einer Pflegeeinrichtung

Gelbensande (LK Rostock) (ots)

Am Abend des 08.06.2023 kam es im Zimmer einer 66-jährigen deutschen Bewohnerin eines Pflegeheims in Gelbensande zu einem Brandausbruch. Durch einen auslösenden Rauchwarnmelder wurde zunächst die Feuerwehr in Kenntnis gesetzt. Im Zimmer der Bewohnerin geriet zunächst eine Matratze in Flammen, welche sich auf umliegende Zimmerwände auszubreiten drohten. Durch die eingesetzten Kräfte der freiwilligen Feuerwehren Gelbensande, Rövershagen und Blankenhagen konnte ein weiteres Übergreifen auf andere Bereiche des Zimmers verhindert und das Feuer gelöscht werden. Verletzte gab es nach Überprüfung durch hinzugezogene Rettungskräfte keine. Zwischenzeitlich wurden für die Maßnahmen der Feuerwehr 21 Bewohner des Pflegeheims durch Pfleger*innen ins Freie gebracht. Diese konnten nach kurzer Zeit in die Unterkunft zurückkehren. Im weiteren Verlauf wurden polizeiliche Ermittlungen aufgenommen. Der Kriminaldauerdienst Rostock kam zur Sicherung von Spuren zum Einsatz. Der entstande Sachschaden beläuft sich vorerst auf ca. 300EUR. Max Weiße Polizeioberkommissar Polizeirevier Sanitz

