Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 52-Jährigen aus Schwerin

Schwerin (ots)

Die Polizei fahndet nach wie vor nach einem 52-Jährigen aus Schwerin. Der Mann wurde zuletzt am 21.05.2023 gegen 07:45 Uhr im Bereich Schwerin-Lewenberg gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Ein Foto sowie die Personenbeschreibung sind dem beigefügten Link zu entnehmen: https://fcld.ly/6dhmkhb Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zur Feststellung der gesuchten Person, weshalb die Polizei um Mithilfe der Bevölkerung bittet. Wer hat Herrn Gerard seit dem 21.05.2023, 07:45 Uhr gesehen? Wer kann Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort von Herrn Gerard geben? Hinweise werden an die Polizei in Schwerin unter 0385/5180-2224, an die Onlinewache der Landespolizei MV oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten. Bei Antreffen des Gesuchten wird darum gebeten, die Polizei zu verständigen und nicht an die Person heranzutreten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell