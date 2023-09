LPI-G: Ohne Fahrerlaubnis und ohne Führerschein unterwegs

Gera (ots) - Gera: Gegen 06:30 Uhr am gestrigen Tag (30.08.2023) rückten Rettungsdienst und Polizei in die Berliner Straße / Franz-Mehring-Straße aus. Dort kam es zum Unfall zwischen einem Pkw Audi (Fahrer 36) und einem Radfahrer (57). Der leicht verletzte Radfahrer wurde vor Ort medizinisch versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Geraer Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera ...

mehr