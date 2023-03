Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Suche nach Zeugen und Geschädigten

Arnstadt (ots)

In den frühen Abendstunden am Sonntag, den 05.03.2023, wurden in der Lessingstraße zwei Fahrräder durch einen Mann beschädigt. Dieser soll im Anschluss in einen Audi eingestiegen und davon gefahren sein. In der weiteren Folge soll der Mann außerdem einen der Radfahrer tätlich angegriffen haben, indem er ihn mit einem Faustschlag attackiert haben soll. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau bittet darum, dass sich die geschädigten Personen sowie weitere Zeugen zum Vorfall sich unter der Telefonnummer 03677-601-124 und der Bezugsnummer 0060088/2023 zu melden. (ah)

