Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Mülltonnen gingen in Flammen auf

Altenburg (ots)

Altenburg. In der Lindenaustraße gingen am 01.09.2023 gegen 02:20 Uhr insgesamt drei Mülltonnen in Flammen auf. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte alle Brände schnell löschen, so dass keine Gefahr für Personen oder andere Gegenstände entstand. Es entstand dennoch Sachschaden an den Mülltonnen. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Tatablauf aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03447/ 4710 zu melden. (TM)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell