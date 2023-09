Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Telefontrickbetrug durch Verkäuferin vereitelt

Altenburg (ots)

Meuselwitz. Unbekannte riefen gestern (31.08.23) gegen 10:00 Uhr einen Senior (73) aus Meuselwitz an. In dem Gespräch suggerierten sie dem Geschädigten, dass er einen mittleren fünfstelligen Betrag in einem Gewinnspiel gewonnen hätte. Um den Gewinn zu erhalten, müsse er jedoch Geld in Form von Google-Pay-Karten übergeben. Als sich der Mann nun in einen nahen Supermarkt begab und entsprechende Karten erwarb, wurde die dortige Verkäuferin stutzig und rief die Polizei. Die Polizisten konnten den Betrug schnell aufklären und den Senior von der Geldübergabe abhalten. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals auf äußerste Vorsicht und Skepsis hin, falls Geld am Telefon gefordert wird. Sofern Ihnen die Auszahlung eines Gewinns gegen eine Bezahlung offeriert wird, beenden Sie das Gespräch. Es handelt sich um einen Betrug. Machen Sie am Telefon ebenfalls keine Angaben zu Wertsachen. Kontaktieren Sie im Zweifel Ihre Polizei. (TM)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell