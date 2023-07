Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Festnahme einer gesuchten Betrügerin

Fahndungsmaßnahmen der Zielfahnder erfolgreich

Saarbrücken/Landkreis Oberhavel (ots)

Am gestrigen Sonntagvormittag, 02.07.2023, nahmen Zielfahnder des Landespolizeipräsidiums (LPP) eine mehrfach gesuchte 29-Jährige aus dem Saarland fest. Gegen die Frau, die bereits vom Amtsgericht Saarbrücken sowie vom Amtsgericht Eilenburg wegen schweren Betrugsstraftaten verurteilt ist, lag des Weiteren noch ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Frankenthal (Rheinland-Pfalz) wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort vor. Anstatt ihre Strafe anzutreten tauchte die 29-Jährige jedoch zunächst unter.

Nachdem herkömmliche Fahndungsmethoden nicht zum Erfolg führten, übernahmen die Zielfahnder des LPP den Fall. Die Frau verhielt sich bei ihrer Flucht äußerst konspirativ und benutzte die unterschiedlichsten Personalien zur Verschleierung ihrer wahren Identität.

Letztlich konnte sie am Sonntag in Brandenburg im Landkreis Oberhavel festgenommen werden. Sie wird am heutigen Tag in die JVA Duben eingeliefert und von dort in die JVA nach Zweibrücken überstellt.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell