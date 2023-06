Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Gefährlicher Gegenstand in Saarbahn gemeldet

Polizeieinsatz in Saarbrücken

Saarbrücken (ots)

Heute (27.06.2023), gegen 15:15 Uhr, meldete ein Saarbahnnutzer einen möglichen gefährlichen Gegenstand in einem Zug der Saarbahn. Dieser hielt anschließend an der Haltestelle Landwehrplatz an und musste von der Polizei geräumt werden. Nach Überprüfung durch die Entschärfergruppe stellte sich heraus, dass von dem Gegenstand keine Gefahr ausgeht.

Nach Räumung des Saarbahnzuges sperrte die Polizei auch den Bereich um den Landwehrplatz weiträumig ab. Ein nahegelegenes Café musste aufgrund der polizeilichen Überprüfungen ebenfalls geschlossen werden, um eine Gefährdung für Dritte auszuschließen. Die Sperrmaßnahmen führten zu Verkehrsbehinderungen im Innenstadtbereich von Saarbrücken.

Nachdem die Entschärfergruppe den in der Saarbahn festgestellten Gegenstand eingehend überprüft hatte, konnte gegen 17:15 Uhr Entwarnung gegeben und die Sperrungen aufgehoben werden.

Bei dem festgestellten Gegenstand handelte es sich um einen Alltagsgegenstand, der vermutlich von einem Saarbahnnutzenden vergessen worden war. Die Ermittlungen zu dem ursprünglichen Besitzer dauern an.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell