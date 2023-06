Landespolizeipräsidium Saarland

POL-SL: Festnahme eines gesuchten Räubers

Fahndungsmaßnahmen der Zielfahnder erfolgreich

Saarbrücken/Duisburg (ots)

Am vergangenen Dienstagnachmittag, 27.06.2023, nahmen Zielfahnder des Landespolizeipräsidiums (LPP) gemeinsam mit Fahndungskräften der Kripo Duisburg einen 29-Jährigen aus dem Stadtverband Saarbrücken in Duisburg fest. Der bereits im April 2022 wegen schweren Raubes vom Landgericht Saarbrücken zu einer dreijährigen Freiheitsstrafe verurteilte Mann, trat seine Strafe jedoch nicht an.

Nach Übernahme des Falls durch die Zielfahnder des LPP gelang es im Zuge langwieriger Fahndungsmaßnahmen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Saarbrücken und Spezialeinheiten, den Gesuchten in Duisburg aufzuspüren.

Der 29-Jährige hatte sich auf seiner Flucht zunächst einen gefälschten bulgarischen und rumänischen Pass verschafft und sich äußerst konspirativ verhalten. Hierbei unterstützten ihn aktiv seine Familie und Freunde aus dem kriminellen Milieu.

Die Festnahme erfolgte am vergangenen Dienstag in der Wohnung einer Bekannten in Duisburg. Nach der Einlieferung in die JVA Duisburg wartet der Mann nun auf seine Überstellung in die JVA Saarbrücken.

Inwieweit der Festgenommene noch für weitere Straftaten in Betracht kommt, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell