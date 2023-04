Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: (Mannheim) Social Media Trend oder lebensgefährlicher Leichtsinn?

Mannheim (ots)

Zwei junge Männer im Alter von 18 und 24 Jahren haben sich gestern unerlaubt in den Gleisen aufgehalten und damit in Lebensgefahr gebracht. Auf die nur scheinbar idyllische Örtlichkeit sind sie nach eigenen Angaben durch ein Kurzvideo in sozialen Medien aufmerksam geworden.

Die Bundespolizei in Mannheim erhielt gegen 19:30 Uhr den Hinweis durch die Deutsche Bahn, dass sich zwei Personen im Gleisbereich aufhalten. Umgehend fuhr eine Streife den benannten Ort an, der hier zur Vermeidung von Nachahmungen nicht genauer benannt wird. Die Beamten trafen beide Männer an und klärten in einem Gespräch über die Gefahren des unbefugten Aufenthaltes im Gleis auf.

In diesem Gespräch stellte sich heraus, dass beide einem Video nacheiferten, dass sie zuvor auf einer Social-Media Plattform sahen. Scheinbar ohne weiter über die Konsequenzen nachzudenken, folgten sie diesem Trend, vor dem die Bundespolizei an dieser Stelle ausdrücklich warnt.

Der Aufenthalt im Gleisbereich ist lebensgefährlich. Alleine das unerlaubte Überqueren der Gleise kann zu schweren Unfällen führen. Darüber hinaus, ist ein längerer Aufenthalt an Leichtsinn kaum zu übertreffen und in besonderem Maße lebensgefährlich.

Menschen die über soziale Medien auf vermeintliche Trends stoßen, sollten immer den Sinn und die Gefahr hinterfragen, bevor sie ihnen folgen. Das schützt zum einen ihr eigenes Leben, bewahrt sie zum anderen aber auch vor Strafen.

Auf die beiden jungen Männer kommt nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

