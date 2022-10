Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt Graffitisprayer auf frischer Tat - Beamter leicht verletzt

Köln (ots)

Am 18.10.2022 gegen Mittag besprühten mehrere Männer eine abgestellte S-Bahn in Köln Nippes. Ein aufmerksamer Triebfahrzeugfahrer der Deutschen Bahn AG alarmierte die Bundespolizei, die wenig später eintraf und zwei Kölner (20 und 30 Jahre alt) nach Verfolgung vorläufig festnahm. Nach weiteren Tätern wird gefahndet. Bei der Verfolgung verletzte sich ein Bundespolizist am Bein und musste sich in ärztliche Behandlung begeben! Die Streife der Bundespolizei stellte diverse Sprühdosen und weitere Beweismittel sicher und leitete ein Strafverfahren wegen "Sachbeschädigung" gegen die Männer ein. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei darauf hin, dass Graffitischmierereien konsequent angezeigt werden. Die Regressforderungen durch das Bahnunternehmen können bis zu mehrere tausend Euro betragen und bis zu 30 Jahre nach der Tat eingefordert werden. Außerdem kommen bei illegalen Graffiti auf Bahnanlagen immer wieder Menschen zu Schaden. Weitere Informationen unter www.bundespolizei.de. Wenn Sie verdächtige Vorgehensweisen beobachten, melden Sie diese bitte umgehend über den Notruf 110 oder die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800-6 888 000.

