POL-KS: Nordhessische Polizei kontrolliert zum Schulstart nach den Sommerferien

Am gestrigen Montag begann für die hessischen Schüler nach den Sommerferien wieder die Schule. Insbesondere Kinder benötigen im Straßenverkehr im besonderen Maße Schutz, wobei zu einem möglichst sicheren und gefahrlosen Schulweg hauptsächlich auch das Verhalten der motorisierten Verkehrsteilnehmer beiträgt. Aus diesem Grund führte die nordhessische Polizei am gestrigen Montag Kontrollen an Schulen durch, um den Autofahrern bewusst zu machen, gerade im Bereich von Schulen besonders aufmerksam und mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren. Auch auf die richtige Sicherung der Kinder im Fahrzeug sowie die Park- und Halteregelungen an den Schulen legten die Kontrollierenden besonderes Augenmerk.

Im Landkreis Kassel führte das Radarkommando der Kassel Polizei in der Zeit zwischen 9:45 Uhr und 13:00 Uhr eine Kontrolle an der Schule in Espenau durch. Insgesamt fuhren nur zwei der 160 gemessenen Fahrzeuge zu schnell. Raser waren erfreulicherweise bei den Messungen nicht unterwegs. Der höchste Wert lag bei 40 km/h statt der erlaubten 30 Stundenkilometer.

Bei einer anderen Kontrolle von Beamten des Polizeireviers Ost in Söhrewald-Wellerode fiel gegen 7:55 Uhr ein Auto auf, das in der Schulstraße auf einer Sperrfläche anhielt, um ein Schulkind aussteigen zu lassen. Bei der anschließenden Kontrolle des Pkw stellten die Beamten fest, dass ein vierjähriges Kind ohne Sitz oder Anschnallgurt im Fahrzeugfond saß. Darüber hinaus war der am Steuer sitzende Vater nicht im Besitz eines Führerscheins. Da der 48-Jährige zudem in den Verdacht geriet, berauscht gefahren zu sein, wurde ein Drogentest durchgeführt. Dieser schlug positiv auf THC in seinem Urin an, weshalb er die Beamten zur Blutentnahme auf das Revier begleiten musste. Der 48-Jährige aus dem Landkreis Kassel muss sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss verantworten.

Auch heute werden die Kontrollen an Schulen in ganz Nordhessen fortgesetzt.

