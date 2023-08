LPI-NDH: Die Garzeit des Bratens verschlafen

Hüpstedt (ots) - Ein Oldtimer geriet gestern Nachmittag in der Mühlhäuser Straße aufgrund eines technischen Defektes in Brand. Aus dem Motorraum des Volkswagen Käfer schlugen Flammen. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um das 50 Jahre alte Fahrzeug abzulöschen. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Käfer retten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: ...

