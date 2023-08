LPI-NDH: Mähdrescher verursacht Brand

Mühlhausen (ots) - Ein Pedelec wurde gestern in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr in der Neue Straße gestohlen. Das E-Bike war an einem Blitzableiter angeschlossen, welcher durch einen unbekannten Täter durchtrennt wurde. Anschließend entfernte sich der Täter mit dem Beutegut in unbekannte Richtung. Das E-Bike des Herstellers Telefunken hat einen Wert von mehr als 1000 Euro. Während der Anzeigenaufnahme ...

mehr