Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Trotz Sicherung - E-Bike entwendet

Mühlhausen (ots)

Ein Pedelec wurde gestern in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr in der Neue Straße gestohlen. Das E-Bike war an einem Blitzableiter angeschlossen, welcher durch einen unbekannten Täter durchtrennt wurde. Anschließend entfernte sich der Täter mit dem Beutegut in unbekannte Richtung. Das E-Bike des Herstellers Telefunken hat einen Wert von mehr als 1000 Euro.

Während der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass versucht wurde, ein weiteres Fahrrad zu entwenden.

Beide Anzeigen wurden aufgenommen und das entwendete Fahrrad zur Fahndung ausgeschrieben.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die das Tatgeschehen beobachtet haben, oder sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Fahrrades geben können. Sie können sich unter der Telefonnummer 03601/4510 melden.

