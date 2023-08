Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall

Keula (ots)

Auf der Landstraße 1016 kam es gestern Nachmittag zwischen Keula und Friedrichsrode zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Suzuki fuhr ersten Ermittlungen nach mit einer nicht angepassten Geschwindigkeit im Bereich einer Baustelle. In der weiteren Folge kam er auf eine nicht befestigte Bankette. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und in einem Waldstück zum Stehen. Drei Insassen des Pkw wurden verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

