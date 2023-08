LPI-NDH: Einbruch in Lagerraum

Dingelstädt (ots) - Ein Diebstahl wurde heute Morgen auf einem Firmengelände in Dingelstädt festgestellt. Unbekannte Diebe entwendeten Werkzeuge, indem sie zwei Container aufbrachen und so Zugriff auf das Diebesgut erlangten. Auch ein Bagger wurde womöglich auf der Suche nach Beutegut beschädigt. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

