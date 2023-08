LPI-NDH: Einbruch auf Firmengelände

Silberhausen (ots) - Vom Bahnhofsgelände in Silberhausen wurde gestern am späten Abend der Diebstahl von einem braunen Simson-Kleinkraftrad gemeldet. Das Moped wurde zwischen 9.30 Uhr und 21.30 Uhr am Bahnhof abgestellt und gegen die unberechtigte Wegnahme gesichert. Unbekannte Diebe entwendeten die Schwalbe samt Schutzhelm und entfernten sich in unbekannte Richtung. Die Polizeibeamten sicherten Spuren und ermitteln nun zu den Tätern. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. ...

