Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfallflucht- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Gestern, in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr, parkte ein 60-Jähriger seinen BMW in der Friedensstraße. Als der Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, wies der BMW Beschädigungen auf, die offenbar von einem Verkehrsunfall herrührten. Augenscheinlich hatte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den geparkten BMW touchiert und anschließend pflichtwidrig die Unfallstelle verlassen. Der entstandene Sachschaden beträgt ungefähr 3.500 Euro. Zeugen, die Angaben zum unbekannten Fahrzeugführer, dessen Aufenthaltsort oder dem Verursacherfahrzeug tätigen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0077965/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

