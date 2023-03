LPI-GTH: Zeugensuche nach Diebstahlshandlungen

Arnstadt (ots) - In ein im Rohbau befindliches Gebäude am Obertunk versuchten ein oder mehrere bislang Unbekannte gewaltsam einzudringen. Der oder die Täter beschädigten mehrere Türen und verursachten einen Schaden von 10.000 Euro, in das Gebäude gelangte niemand. Die Tatzeit liegt zwischen dem 21. März, 10.00 Uhr und gestern, 10.00 Uhr. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter ...

