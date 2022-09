Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt: Unbekannter griff in Kasse - Kripo ermittelt nach räuberischem Diebstahl

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der am Freitagnachmittag (16.09.2022) in die Kasse eines Geschäftes an der Ecke Reuterstraße/Argelanderstraße gegriffen und dabei Bargeld entwendet hatte.

Zur Tatzeit gegen 14:40 Uhr hatte der Tatverdächtige einen günstigen Moment innerhalb eines Verkaufsgesprächs ausgenutzt und mehrere Geldscheine aus der Kasse an sich genommen. Als der Geschäftsinhaber ihn daraufhin zur Rede stellte, schubste der Unbekannte ihn beiseite, rannte aus dem Laden und verschwand über die Argelanderstraße in Richtung Schloßstraße.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht zur Feststellung des Mannes, der aufgrund der Zeugenangaben wie folgt beschrieben werden kann:

Etwa 25-30 Jahre alt - kräftige Statur - ca. 1,80 m groß - zottlige, schwarze Haare - bekleidet mit schwarzer Kleidung und schwarzer Umhängetasche - sprach während des Verkaufsgesprächs Englisch.

Das zuständige Kriminalkommissariat 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen und sucht Zeugen des Geschehens. Wer den Mann bei seiner Flucht in der Bonner Südstadt beobachtet hat oder Hinweise zu seiner Identität geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

