Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hecke in Brand

Bad Langensalza (ots)

Ein Bürger stellte am späten Montagabend Rauch in einer Gartenanlage im Schönstedter Weg fest. Der Brand konnte bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. In Flammen stand eine Koniferenhecke, die durch die Hitze zerstört wurde. Zur Ursache des Brandes ermittelt die Polizei.

