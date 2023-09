Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wohnmobil in Kassel-Kirchditmold gestohlen: Kripo sucht Zeugen in Straße "Im Weidengarten"

Kassel (ots)

Kassel-Kirchditmold:

Unbekannte haben in der Nacht zum heutigen Dienstag in der Straße "Im Weidengarten" im Kasseler Stadtteil Kirchditmold ein Wohnmobil gestohlen. Der Besitzer hatte den Diebstahl heute Morgen gegen 8:00 Uhr feststellen müssen und die Polizei gerufen. Die sofort eingeleitete europaweite Fahndung nach dem weißen Wohnmobil des Herstellers Peugeot, Typ Weinsberg R 59, Kennzeichen KS-MA 1126, im Wert von ca. 50.000 Euro führte bislang nicht zum Erfolg. Letztmalig gesehen worden war das drei Jahre alte Fahrzeug, das am Straßenrand abgestellt war, noch in der Nacht gegen 4:30 Uhr. Wie die Täter vorgingen und wann genau sie in dem kurzen Tatzeitraum zuschlugen, ist bis dato nicht bekannt.

Die zuständigen Ermittler des für KFZ-Diebstähle zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die in der vergangenen Nacht am Tatort und in den angrenzenden Straßen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell