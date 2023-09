Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fortgesetzte Kontrollen an Schulen: In Vellmar wenige, in Oberzwehren viele zu schnell unterwegs

Kassel (ots)

Vellmar und Kassel-Oberzwehren:

Ein gemischtes Fazit ziehen Bedienstete des Radarkommandos der Kasseler Polizei und der Stadt Vellmar nach gemeinsamen Geschwindigkeitskontrollen, die sie am gestrigen Dienstag in der Zeit zwischen 7 und 13 Uhr an zwei Schulen durchführten. Im Bereich der Grundschule in Obervellmar fuhren 35 der 1850 gemessenen Fahrzeuge schneller als die erlaubten 30 km/h. Dies entspricht einer Überschreitungsrate von knapp 2 Prozent, die unter dem Durchschnitt vergangener Messungen liegt. Raser waren erfreulicherweise nicht unterwegs. An der Brückenhofschule in Kassel-Oberzwehren lag der Anteil der zu schnell Fahrenden mit 12 Prozent dagegen deutlich über dem Durchschnitt. Insgesamt fuhren 183 Fahrzeuge durch die Messstelle, wobei es 22-mal blitzte. Der schnellste Fahrer wurde mit 51 Stundenkilometern bei erlaubtem Tempo 30 gemessen, weshalb ihn nach Abzug der Toleranz ein Bußgeld von 70 Euro erwartet.

