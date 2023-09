Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Radfahrer stürzt auf Landstraße bei Lohfelden während unbekannter weißer Golf überholt: Unfallzeugen gesucht

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel): Am heutigen Donnerstagmorgen kam gegen 8:15 Uhr ein Radfahrer, der auf der Landesstraße 3203 von Lohfelden-Vollmarshausen in Richtung Kaufungen unterwegs war, zu Fall, gerade als er von einem Pkw überholt wurde. Der 63-Jährige aus Lohfelden stürzte dabei in den Graben und zog sich Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn später vorsorglich in ein Kasseler Krankenhaus. Wie die am Unfallort eingesetzte Streife des Polizeireviers Ost berichtet, ist zu dem Pkw, der den Radfahrer zum Zeitpunkt des Sturzes überholt haben soll, bislang nur bekannt, dass es sich um einen weißen VW Golf gehandelt hatte. Der Fahrer des Wagens war nach dem Sturz des Radfahrers ohne anzuhalten in Richtung Kaufungen weitergefahren. Bislang ist noch unklar, warum der Radfahrer während des Überholvorgangs des Pkw zu Fall kam und ob es eine Berührung gab.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei geführt. Mögliche Unfallzeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu dem weißen VW Golf machen können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell