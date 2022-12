Polizei Köln

POL-K: 221230-4-K Mann mit Stichverletzungen in Klinik eingeliefert - MK eingerichtet - Festnahme

Köln (ots)

Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei Köln

Nach einer Auseinandersetzung in einer Wohnung auf der Erfurter Straße in Köln-Höhenberg ist am frühen Donnerstagmorgen (29. Dezember) ein Mann (47) mit mehreren Stichverletzungen in den Oberkörper in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Stand für den 47-Jährigen nicht.

Polizisten nahmen einen 34 Jahre alten Kölner noch am Tatort fest und stellten ein Messer als mutmaßliche Tatwaffe sicher. Anwohner hatten gegen 7 Uhr die Polizei und den Rettungsdienst alarmiert, nachdem der verletzte Mann aus der Wohnung geflüchtet und unweit des Tatortes auf der Frankfurter Straße liegend aufgefunden worden war.

Das Kriminalkommissariat 11 hat eine Mordkommission eingerichtet und die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe der Tat sind bislang noch unklar. (al/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell