POL-SLS: Fensterscheiben am Schulkomplex eingeworfen

Saarlouis (ots) - Am Mittwoch, den 24.08.2022, zur Mittagszeit, kam es auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes Saarlouis in der Metzer Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte hierbei, vermutlich beim Rangieren, in der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 14:20 Uhr, das linke Fahrzeugheck am Pkw eines 36-jährigen Mannes aus Saarlouis. Bei dem beschädigten Fahrzeug handelte es sich ...

