Polizei Köln

POL-K: 221230-2-K Polizisten beleidigt, bedroht und mit Pyrotechnik beschossen

Köln (ots)

Polizisten haben am Donnerstagabend (29. Dezember) im Görlinger-Zentrum in Köln-Bocklemünd innerhalb von 30 Minuten einen 17-Jährigen nach einer kurzen Verfolgung gestellt und einen 36-Jährigen nach einem "Heil-Hitler"-Gruß in Gewahrsam genommen.

Zivilpolizisten hatten den 17-Jährigen gegen 18.15 Uhr dabei beobachtet, wie er hinter einer Häuserecke eine Rakete anzündete und diese in Richtung von Polizisten der Bereitschaftspolizei im Görlinger Zentrum abfeuerte. Die Rakete war wenige Meter neben den Polizisten explodiert. Anschließend war der Jugendliche in die Kafkastraße gerannt. Dort trafen die unverletzten Einsatzkräfte ihn in einem Beet zwischen Büschen an. Der 17-Jährige beleidigte die Polizisten und drohte ihnen mit einem erneuten Angriff in der Silvesternacht. Die Beamten übergaben ihn an eine Jugendeinrichtung.

Gegen 18.45 Uhr hatten weitere Polizisten den alkoholisierten 36-Jährigen bei einem Streit zweier Gruppen vor einem Kiosk auf der Platzfläche angetroffen. Als der Streit geschlichtet war, hatte sich der Mann in Gegenwart der Einsatzkräfte von einem der Anwesenden mit den Worten "Heil Hitler" verabschiedet. Die einschreitenden Polizisten beleidigte er daraufhin lautstark bei der Personalienfeststellung. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. (ph/kk)

