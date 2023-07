Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230706 - 0795 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Raub

Frankfurt (ots)

(lo) Heute Morgen (06.07.2023) gegen 04:30 Uhr überfielen drei Männer einen 19-jährigen Frankfurter in der Kaiserstraße. Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung griff einer der drei Täter in die mitgeführte Umhängetasche des Geschädigten und konnte so 500 Euro Bargeld erbeuten. Anschließend ließ das Trio von dem 19-Jährigen ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

Männlich, ca. 180cm groß, dickliche Statur, dunkler Vollbart, heller Hautteint

Täter 2:

Männlich, ca. 170cm groß, etwa 40 Jahre alt, dünne Statur, gebräunter Hautteint, Schechte Zähne im Mund

Täter 3:

Männlich, ca. 175cm groß, etwa 25 Jahre alt, dünne Statur, heller Hautteint, längere blonde Haare

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den geflüchteten Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem 4. Polizeirevier unter der 069 / 755 - 10400 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell