Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230706 - 0793 Frankfurt - Praunheim: Schwerer Raub in Wohnhaus

Frankfurt (ots)

(dr) Zwei bislang unbekannte Männer raubten am Mittwochmorgen (05. Juli 2023) in Praunheim eine 33 Jahre alte Frau aus, die gerade ihre Wohnung verlassen hatte. Sie erbeuten einen Laptop und Bargeld.

Die 33-Jährige verließ gegen 08.30 Uhr in der Ludwig-Landmann-Straße ihre Wohnung, als sie im Treppenhaus zwei Männer ansprachen, welche sie aufforderten, ihr Smartphone und Geld auszuhändigen. Dabei hielten die Täter die Frau fest und zogen an ihren Haaren. Sie übergab den beiden ihre Wertsachen. Des Weiteren verlangte das Duo, gemeinsam zur Wohnung zu gehen und diese aufzuschließen. Einer der Täter bedrohte sie währenddessen mit einem Messer, sodass sie der Aufforderung nachkam. Die beiden Männer erbeuteten in der Folge in den Wohnräumen einen Laptop und weiteres Bargeld. Im Anschluss verließen sie das Haus und ergriffen in unbekannte Richtung die Flucht. Die Geschädigte begab sich danach zu einem Revier.

Personenbeschreibung:

1.Täter: Männlich, circa 27 bis 30 Jahre alt, circa 180 cm groß, Drei-Tage-Bart, nordafrikanisches Aussehen; trug ein schwarzes T-Shirt.

2.Täter: Männlich, circa 27 bis 30 Jahre alt, circa 170 cm groß, blonde Haare, keine (sichtbaren) Zähne, westeuropäisches Aussehen; bekleidet mit schwarzem T-Shirt und einer Cargohose.

Zeugen, welche Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 in Verbindung zu setzen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell