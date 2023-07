Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230705 - 0790 Frankfurt - Bahnhofsgebiet: Versuchtes Tötungsdelikt

Frankfurt (ots)

(th) Am Dienstag, den 4. Juli 2023 kam es gegen 12.00 Uhr vor der Drogenhilfeeinrichtung in der Niddastraße zunächst zu verbalen Streitigkeiten unter mehreren Personen. Diese mündeten in einer körperlichen Auseinandersetzung in deren Verlauf ein 41-Jähriger einem 25-Jährigen einen Stich in den Bauch versetzte. Sowohl der Geschädigte, als auch der Tatverdächtige verließen sodann die Tatörtlichkeit. Das Opfer brach kurz darauf im Bereich der Taunusstraße zusammen. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der 25-Jährige in ein Krankenhaus verbracht und notoperiert. Gegen 20.00 Uhr wurde der 41-jährige Tatverdächtige im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen in der Kaiserstraße Höhe Hausnummer 70 wiedererkannt und festgenommen. Er wird heute dem Haftrichter vorgeführt.

