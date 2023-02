Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Polizei nimmt mutmaßliche Einbrecher fest

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag in der Gabelsbergerstraße zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Die Verdächtigen im Alter von 28 und 44 Jahren drangen kurz vor Mitternacht in eine Wohnung ein. Zwei Bewohner, eine Mutter und ihr erwachsender Sohn, bemerkten die Männer und brachten sich über eine Terrasse des Mehrfamilienhauses in Sicherheit. Sie alarmierten die Polizei. Einsatzkräfte trafen die Verdächtigen in der Wohnung an. Gegen ihre Festnahme setzen sich die Männer zur Wehr. Sie wurden von den Beamten überwältigt und festgenommen. Weil die Eindringlinge unter Alkoholeinfluss standen, sie hatten eine Atemalkoholkonzentration von 2,14 und 1,8 Promille intus, ordnete die Staatsanwaltschaft jeweils die Entnahme einer Blutprobe an. Das Duo wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Männer blicken jetzt einem Strafverfahren wegen des versuchten Einbruchdiebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte entgegen. |erf

